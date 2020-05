Coronavirus, lo sfogo di Bianca Guaccero: i motivi

Con un duro sfogo via social Bianca Guaccero si è scagliata contro coloro che non avrebbero rispettato il lock down.

Bianca Guaccero si è sfogata in un post via social a proposito del Coronavirus e della Fase 2: la conduttrice ha affermato che per lei cambierà poco o niente e che continuerà a restare a casa.

Lo sfogo di Bianca Guaccero

Nell’annunciare la fase 2 del lock down per l’emergenza Coronavirus, il Presidente Conte ha invitato a usare la massima prudenza per evitare che i contagi salgano nuovamente. Il 4 maggio si stima che 4,4 milioni di lavoratori torneranno a lavoro, e ovviamente c’è grossa tensione per ciò che potrebbe accadere in termini di contagio. Bianca Guaccero ha detto la sua sui social, invitando tutti a non sottovalutare la situazione e restando il più possibile a casa (salvo casi di necessità) così come richiesto dal Governo e dai principali organi sanitari.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 3 Mag 2020 alle ore 5:50 PDT







“Anche io vorrei presto tornare alla normalità…

ma penso che questa sia una fase molto delicata… e ci voglia un grande buon senso…”, ha scritto la conduttrice, mentre in tanti si sono mostrati solidali con lei e si sono detti concordi. Durante il lock down per l’emergenza Coronavirus Bianca Guaccero ha continuato a coinvolgere i suoi fan sui temi importanti riguardanti l’epidemia e ha fatto diverse dirette su Instagram. La conduttrice – che si era assentata da Detto Fatto, sembra, per una comune influenza stagionale – secondo i rumor in circolazione avrebbe avuto il Coronavirus, fatto poi smentito dalla stessa Guaccero. La conduttrice ha trascorso la quarantena con sua figlia Alice, avuta dall’ex marito Dario Acocella.