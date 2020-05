Elodie annuncia il suo nuovo singolo: Diamanti

A sorpresa Elodie ha annunciato ai fan l'uscita del suo nuovo singolo: Diamanti.

Elodie: il nuovo singolo

A sorpresa Elodie ha annunciato ai fan l’uscita su Youtube del suo nuovo singolo, Diamanti, realizzato in collaborazione con Ernia. Il video del brano è molto semplice ed è stato realizzato mettendo al centro i volti dei due cantanti con un semplice sfondo in bianco e nero. I fan sono stati entusiasti di poter ascoltare finalmente il brano e molti di loro hanno messo scherzosamente “in guardia” Marracash, visto che Ernia avrebbe la fama di essere un rubacuori.

Elodie intanto sembra essere più felice che mai e, nonostante l’emergenza, lei e il fidanzato hanno trascorso insieme la quarantena, condividendo con i fan alcuni scatti della loro routine.

Elodie ha affermato in prima persona di essere innamorata di Marracash “come un’adolescente” e di esser stata lei a fare la prima possa, invitandolo fuori a cena. I due si erano incontrati la prima volta sul set del brano Margarita e a quanto pare la scintilla resisterebbe ancora visto che sono una delle coppie più affiatate dello show business.

Elodie è stata elogiata dai fan anche per la maturità artistica che sembra aver raggiunto con l’uscita del suo ultimo album, e in tanti non vedono l’ora di sapere cosa serberà il futuro per la giovane cantante che ha trionfato ad Amici e che nel 2020 ha calcato il palco del Festival di Sanremo.