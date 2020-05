Emma Marrone non ha gradito il messaggio trapelato dall'ultimo libro di Papa Benedetto XVI, e non ha mancato di dirlo.

Il Papa Emerito Joseph Ratzinger avrebbe scritto un nuovo libro in cui, sembra, che abbia espresso il suo appare su nozze gay e aborto, definendoli “segni dell’Anticristo”. Emma Marrone, famosa per la sua capacità di dire sempre ciò che pensa, avrebbe criticato il messaggio lanciato dal Papa in un messaggio via social.

Emma Marrone contro il Papa

“Meglio se sto zitta”, ha scritto Emma Marrone in una sua story, condividendo un articolo in cui è stato raccontata l’ultima fatica letteraria di Ratzinger, che avrebbe definito le nozze gay e l’aborto come “segni dell’Anticristo”. Emma non ha mai nascosto il suo pensiero anche sulle tematiche più importanti, come la religione e la sessualità, e per questo motivo anche questa volta ha velatamente lasciato intendere ai suoi fan come la penserebbe in proposito.

In tanti si sono uniti al messaggio della cantante condividendo con lei la sua opinione.





Durante queste giornate di quarantena Emma ha sorpreso i fan anche con augurio speciale per Elodie (che ha festeggiato il suo compleanno) con cui tutti pensavano che avesse da tempo chiuso i rapporti. In realtà, come spiegato dalla stessa Emma Marrone, tra lei e la più giovane collega non ci sarebbe stato alcun alterco e le due sarebbero rimaste in ottimi rapporti. Emma ha sempre preferito vivere la propria vita privata e le proprie amicizie con estrema riservatezza, e infatti da anni non si sa se la cantante abbia o meno qualcuno di speciale al suo fianco. Lei ha sempre affermato di essere single e, di recente, ha messo anche i puntini sulle i alla fine del suo rapporto con Stefano De Martino.