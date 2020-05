Georgina Rodríguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, si lascia immortalare mentre stende il bucato. La foto osè fa il giro del web e lascia tutti a bocca aperta.

Georgina Rodríguez, la bellissima fidanzata di Cristiano Ronaldo, si immortala in versione casalinga sexy. Il bucato in perizoma lascia di stucco tutti, anche i fan più attivi.

Georgina Rodríguez senza pudore

Che Georgina avesse un corpo statuario, non ci sono mai stati dubbi, ma con questo scatto non può che confermare la nostra tesi. La modella ha deciso di trascorrere la quarantena a Madeira, la sua città natale, per stare vicino alla madre gravemente malata. Con lei anche Cristiano e i loro bambini. La villa è ovviamente super lusso, con tutti i comfort necessari alla famiglia.

La Rodríguez però non si tira indietro quando si tratta di svolgere le faccende domestiche e da brava madre si impegna al meglio in casa. Georgina con la sua versione casalinga sexy ha di certo lasciato tutti a bocca aperta. Quasi come una normale casalinga da il bucato, ma con una piccola eccezione. Nello scatto postato sui social vediamo che lo fa in perizoma: abbigliamento forse discutibile per una mamma tipo. La foto ha infatti ricevuto oltre 2 milioni di like e numerosi commenti ironici come “Georgina stende i panni proprio come facciamo noi”.





La quarantena, quindi, per Georgina e Ronaldo continua a gonfie vele. Tra un scatto e l’altro i due continuano a far parlare di se anche solo stendendo il bucato.