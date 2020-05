Anche Giacomo Poretti si è ammalato di coronavirus, ma è pronto a tornare sulla scena con lo spettacolo "Chiedimi se sono di turno".

In una conversazione con Mario Calabresi, Giacomo Poretti rivela di aver contratto – insieme alla moglie Daniela – il coronavirus. L’attore comico ha rivelato infatti di aver accusato i primi sintomi a inizio marzo: “Tantissima stanchezza. Un mattino non sono riuscito neppure a svitare la moka del caffè, per darti l’idea di come mi sono sentito”. Anche Daniela è stata contagiata dal Covid-19, “ma le donne reagiscono meglio – ha detto Giacomo -, sono davvero sempre più forti di noi”. Ora che la malattia è passata, però, lo attende il nuovo spettacolo: “Chiedimi se sono di turno”.

Giacomo Poretti racconta il coronavirus

Non appena superata la malattia, Giacomo Poretti e la moglie Daniela hanno raccontato che cosa si prova a essere contagiati dal coronavirus. Un senso di stanchezza e fiacchezza che non permettono nemmeno di affrontare la quotidianità.

Ma le donne – da quanto ha raccontato il comico – sembrano reagire meglio degli uomini:

“Sono davvero sempre pi+ forti di noi”, ha rivelato Poretti.

“Torneremo in teatro – ha poi promesso Giacomo – e ripartiremo con il mio ultimo spettacolo Chiedimi se sono di turno, dedicato agli undici anni in cui ho lavorato come infermiere. Ma con un nuovo prologo dedicato a questa vicenda: perché io so che cosa possono avere passato“.





La fase 2 ha preso il via il 4 maggio con le prime riaperture, ma per i lavoratori dello spettacolo c’è ancora molta incertezza. “Non so – ha detto Giacomo – quando potremo ripartire, ma mi piacerebbe farlo continuando la mia tournée negli ospedali. Sarà un modo per stare vicino a tante donne e tanti uomini che hanno vissuto settimane intere in trincea, ad affrontare un nemico sconosciuto e a doversi occupare di persone malate che, oltre a questo, sono rimaste separate dai loro affetti”.