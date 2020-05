Michelel Hunziker lancia un appello a Giovanna Botteri, la giornalista accusata di body shaming: il servizio era dalla sua parte.

La conduttrice di Striscia la Notizia lancia un appello a Giovanna Botteri, la giornalista accusata di body shaming: Michelle Hunziker rivela che il servizio era dalla sua parte. “Cara Giovanna – dice in un video sui social – a questo punto mi rivolgo direttamente a te perché sta succedendo un putiferio su una notizia completamente falsa. Guarda il video, che secondo me è dalla tua parte, e me lo fai sapere cosa ne pensi per favore?“.

Michelle Hunziker e Giovanna Botteri

Accusata di vestirsi sempre con la stessa maglietta, la giornalista Giovanna Botteri ha replicato a un servizio che la accusava di body shaming. Il caso ha fatto il giro del web e ha scatenato molte polemiche. Se questo non bastasse, Botteri era stata anche lodata per aver lavato i capelli con lo shampoo, in un video con in sottofondo la musica di Giorgio Gaber.

Sul caso di Giovanna Botteri è intervenuta Michelle Hunziker, ma la sua replica ha scatenato altre polemiche. Di qui la proposta l’appello diretto alla giornalista.

“Cara Giovanna – dice Michelle – a questo punto mi rivolgo direttamente a te perché sta succedendo un putiferio su una notizia completamente falsa. Dicono che Striscia abbia fatto un servizio per offenderti e invece noi abbiamo fatto un servizio contro i tuoi haters”. Alla fine de servizio, infatti, c’è Gerry Scotti che dice: “Brava Giovanna per l’importante lavoro che fai, vai avanti così e non badare a chi va a vedere il capello”.

“Cioè per me più chiaro di così non si può – aggiunge la conduttrice del tg satirico -. Guardatelo, secondo me abbiamo fatto un servizio dalla tua parte, tu che cosa ne dici? Me lo fai sapere per favore? Un bacio, grazie, ciao Giovanna”.