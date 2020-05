Volano frecciatine al vetriolo tra Vittorio Feltri e Veronica Gentili: gli insulti al vetriolo via Twitter.

A pochi giorni da quando la conduttrice Veronica Gentili ha espresso chiaramente perché non inviterà Vittorio Feltri a Stasera Italia, il direttore di Libero l’ha pesantemente insultata via social.

Vittorio Feltri contro Veronica Gentili

Continua la battaglia social tra Veronica Gentili e Vittorio Feltri. La conduttrice di Stasera Italia Week end ha dichiarato di non essere intenzionata a invitare il direttore di Libero perché le parole “pesano” (Feltri è da poco finito al centro di una bufera per aver dato ai meridionali degli “inferiori”). Per quanto riguarda lei invece il direttore non c’è andato piano e via social ha pesantemente insultato la conduttrice con commenti che in molti hanno definito osceni e sessisti.

Veronica Gentili che mestiere fa a Rete 4, la valletta? Non ha il fisico. — Vittorio Feltri (@vfeltri) May 2, 2020

Tra insinuazioni sul suo fisico e insulti, Vittorio Feltri ha anche chiesto sarcasticamente se la conduttrice fosse dedita al bere.

Per il momento la replica di Veronica Gentili non è ancora giunta, ma è fuor di dubbio che la conduttrice non l’abbia presa bene e del resto lei stessa aveva affermato che non avrebbe invitato Feltri nel suo programma e che lei e il giornalista “sarebbero state due rette parallele non in grado di incontrarsi”. Intanto sui social in molti hanno preteso che Feltri chiedesse scusa alla conduttrice e di recente, dopo la sua frase shock contro i meridionali, l’Agcom ha sanzionato proprio il conduttore di Libero, e non è escluso che la vicenda abbia un seguito.