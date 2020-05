Un recente post di Alessia Marcuzzi al mare ha rivelato lo stratosferico lato B della presentatrice romana: i commenti dei fan

Un recente post pubblicato da Alessia Marcuzzi ha fatto sognare migliaia di follower sui social. In esso la nota presentatrice romana appare di spalle in riva il mare, ricordando un momento di grande libertà che oggi è a tutti noi al momento preclusa. Considerata del resto la cosiddetta fase 2 dell’emergenza coronavirus, la showgirl si è detta speranzosa di poter rivedere presto il mare. Nel mentre, lo scatto dal sapore decisamente estivo ha messo in risalto il suo spettacolare lato B, per l’immensa gioia dei suoi tanti ammiratori.

Visualizza questo post su Instagram Still dreaming… #fase2 #sognandoilmare Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 4 Mag 2020 alle ore 5:38 PDT

Se dunque, come purtroppo sappiamo, non c’è ancora una totale libertà di movimento, l’allentamento delle restrizioni da Covid-19 ha spinto Alessia Marcuzzi a immaginarsi già sulla spiaggia. Per tale motivo, ha deciso di postare una foto a tema balneare che la vede intenta a fare il bagno in un suggestivo mare che sembra al tramonto.

Lo scatto è poi accompagnato dalla didascalia “Still dreaming… #fase2 #sognandoilmare”, chiaramente rivelatrice del desiderio della presentatrice dell’Isola dei Famosi.

Alessia Marcuzzi: lato B incredibile

Lo scatto ha immediatamente conquistato i follower dell’artista, che hanno ringraziato la loro beniamina con una valanga di like. Chiaramente i commenti più numerosi sono andati al lato B della signora de Le Iene, che ha letteralmente scatenato le fantasie più recondite. Le osservazioni vanno dai complimenti più dolci fino a osservazioni più pepate, giunte chiaramente dal pubblico maschile.