Nuova bagarre a "Live - Non è la D'Urso" tra Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti: il faccia a faccia tra le due donne dello spettacolo

Antonella Elia ed Enrica Bonaccorti non sono mai state grandi amiche, fin dai tempi ormai lontanissimi di “Non è la Rai”. Dopo anni di dissapori e attriti, ecco che le due ex colleghe si sono ritrovate entrambe ospiti di Barbara D’Urso a “Live”, nella puntata di domenica 3 maggio 2020. Già mentre la Elia si trovava ancora all’interno della casa del Grande Fratello Vip 4, la Bonaccorti l’aveva presa di mira duramente definendola una persona inaffidabile. Così, una volta terminata l’esperienza nel reality, l’ex gieffina le ha risposto dalle pagine del settimanale “Chi” di Alfonso Signorini.

Antonella Elia, bagarre con Enrica Bonaccorti

“Non era affatto materna con me. Aveva più amicizia con Yvonne Sciò”, ha dunque affermato Antonella Elia riferendosi alla presentatrice ligure. “Le davo fastidio. Da metà anno in poi faceva battute su di me.

Pensava che volessi defraudarla da qualcosa, ma io quasi non sapevo nemmeno perché mi trovato lì!”. La Elia si è dunque sentita offesa dalle parole della conduttrice: “Ha detto che sono inaffidabile, che brutta cosa da dire. Non so cosa intendesse, ma di sicuro non le voglio rubare la scena”.





Enrica Bonaccorti, a sua volta, ha però subito voluto chiarire la propria posizione, confermando che inaffidabile è effettivamente una brutta parola. A quanto pare, ad ogni modo, la paroliera aveva commentato solo il comportamento della Elia all’interno della casa di Cinecittà, dunque non in senso assoluto.