Sembra che Barbara D'Urso abbia forti dubbi sull'inizio del Grande Fratello a settembre, e i vertici Mediaset avrebbero preso un'importante decisione.

A causa dell’emergenza Coronavirus è possibile che il Grande Fratello non prenda il via a settembre come da programma: a rivelarlo è stata la stessa conduttrice del reality show, Barbara D’Urso. Intanto , secondo i rumor in circolazione, a sorpresa la versione Vip del programma potrebbe sostituire la versione Nip con Alfonso Signorini alla conduzione.

Barbara D’Urso: stop al Gf

A proposito della nuova edizione del Grande Fratello (in programma per settembre) sembra che i fan dovranno attendere ancora del tempo: la conduttrice Barbara D’Urso ha affermato di non sapere con certezza se e quando riprenderà lo show visto che a causa dell’emergenza i palinsesti televisivi avrebbero subito sostanziali cambiamenti. C’è anche chi vocifera che al posto della versione classica del reality show potrebbe tornare invece la versione Vip, condotta come la quarta edizione da Alfonso Signorini.





Barbara D’Urso ha affermato che il conduttore sarebbe stato bravissimo a gestire il reality show in piena emergenza Coronavirus, e ha anche rivelato che lo avrebbe sentito per telefono al termine di ogni puntata. Non è chiaro se i vertici Mediaset abbiano deciso davvero di privilegiare la versione Vip del reality show (realizzandola per la seconda volta in un anno) per motivi organizzativi o per un discorso di ascolti. Dopo l’ultima edizione del GF e le numerose polemiche che hanno investito Barbara D’Urso – al momento al timone di ben 3 programmi – è possibile che i vertici Mediaset abbiano deciso di lasciare più spazio ad altri conduttori, come il già nominato Alfonso Signorini.