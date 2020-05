Caso Giovanna Botteri: la replica di Gerry Scotti

Dopo Michelle Hunziker anche Gerry Scotti ha detto la sua sul servizio realizzato da Striscia a proposito di Giovanna Botteri.

Dopo la replica di Michelle Hunziker per il servizio di Striscia la Notizia accusato di body shaming nei confronti della giornalista Giovanna Botteri, anche Gerry Scotti ha voluto dire la sua in merito al putiferio che si è scatenato in rete.

Botteri: la replica di Gerry Scotti

Un servizio di Striscia è stato accusato da molti telespettatori di aver dato ulteriore adito ai commenti offensivi e discriminatori sulla giornalista Giovanna Botteri, spesso derisa dagli utenti a detta dei quali il suo modo di vestire “sempre uguale” e per la sua messa in piega poco curata. Michelle Hunziker si è schernita dalle accuse affermando che il servizio di Striscia sarebbe stato “a favore” della giornalista, mentre l’altro conduttore di Striscia, Gerry Scotti, ha replicato affermando: “Penso di essere la prova provata che nella vita l’aspetto fisico, con tutto ciò che comporta, non abbia nulla a che fare con la bravura, la competenza ed il successo di una persona. (…) Per entrare nel merito della vicenda, preferisco cento volte una Botteri spettinata ma competente ad un inviato pettinatissimo ma incapace.”





Proprio Gerry Scotti alla fine del servizio incriminato ha lodato la giornalista dicendole di non “badare a chi va vedere il capello”.

Michelle Hunziker nel frattempo ha lanciato un appello alla diretta interessata, chiedendole di farle sapere se la sua opinione sul servizio realizzato da Striscia fosse diverso dal suo e se si fosse sentita offesa per quanto affermato dal Tg satirico nei suoi confronti. Sulla questione è intervenuto anche il marito di Michelle Hunziker, Tomaso Trussardi, che ha affermato via social che in queste ore la showgirl svizzera sarebbe stata vittima di minacce di morte proprio per la vicenda.