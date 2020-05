L'ex fidanzata di Nicola Vivarelli ha confessato alcuni retroscena sulla partecipazione del cavaliere a Uomini e Donne.

Nicola Vivarelli è il nuovo corteggiatore – 26enne – di Gemma Galgani, a Uomini e Donne. L partecipazione del giovane al dating-show sta già facendo discutere per via della grande differenza d’età tra lui e la dama del trono over, e c’è già chi si chiede se sia onesto o solo alla ricerca di visibilità. A fornire una risposta a tal proposito è stata la sua ex fidanzata.

Nicola Vivarelli: le parole dell’ex fidanzata

Al trono Over di Uomini e Donne è approdato Nicola Vivarelli, alias Sirius, che si è detto pronto a corteggiare Gemma Galgani. La differenza d’età tra i due ovviamente ha destato non poche polemiche, ma finalmente a svelare qualche dettaglio in più sul misterioso cavaliere 26enne è intervenuta una sua storica ex, Chiara Vannucci, di pochi anni più grande di Nicola e che è stata legata a lui nel 2014.

Secondo la giovane Vivarelli sarebbe solo alla ricerca di visibilità e inoltre ha affermato che già in passato – poco prima che iniziassero a stare insieme – Vivarelli avrebbe fatto un provino proprio per Uomini e Donne.



“Ricordo che per Uomini e Donne facemmo un provino insieme anni fa in una discoteca della Versilia. (…) siamo stati amici per un po’ prima di metterci insieme. Parlo proprio degli inizi della nostra conoscenza, quando avevamo lo stesso giro di amici”, ha dichiarato la ragazza. Insomma, è possibile che Nicola abbia solo voluto tentare di nuovo di “sfondare” grazie a Uomini e Donne, e per il momento sembra che Gemma sia intenzionata a proseguire la sua conoscenza. Come andranno a finire le cose tra i due?