In una recente intervista Gigi D’Alessio ha parlato di tradimenti e delusioni, dedicando poi a Vincenzo De Luca una sua canzone

Intervistato di recente nel salotto di “Da noi a ruota libera” di Francesca Fialdini, Gigi D’Alessio si è raccontato senza remore, aprendo il suo cuore a fatti anche molto privati. Narrando di tradimenti subiti e delusioni vissute, il cantante ha poi parlato della morte di Rossella Ruggiero, fino alla dedica del suo celebre pezzo “Non mollare mai” a Vincenzo De Luca.

Gigi D’Alessio si sfoga

Per iniziare, Gigi D’Alessio ha precisato di aver sempre espresso il proprio parere con sincerità: proprio per questo è stato più volte tradito. Nelle sue parole i telespettatori hanno dunque colto un riferimento velato alla sua ex compagna Anna Tatangelo. In realtà, però, il popolare cantautore faceva riferimento anche a degli amici che lo hanno deluso, soprattutto nell’ambito del mondo dello spettacolo. Più che tradimenti, ad ogni modo, da alcuni di loro ha ricevuto più che altro delle forti disillusioni che lo hanno segnato nel profondo.

Con una pletora di fan pressoché sconfinata, Gigi D’Alessio ha però confermato di voler bene a tutti, anche a chi magari parla male di lui. Nonostante le tante amarezze, infatti, ha ammesso di avere anche molti amici, tra cui il compianto Lucio Dalla, che ha definito una persona generosa.





Nel corso dell’intervista, il cantante ha poi dedicato un omaggio a Rossella Ruggiero, recentemente scomparsa nonché sua grande fan. Infine, sempre parecchio attivo su Instagram, Gigi ha voluto dedicare la sua popolare canzone “Non mollare mai” al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Per lui si è trattato di un modo simpatico per spronare il politico a continuare nelle sue iniziative.