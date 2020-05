Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono salutati: finito l’idillio della coppia che aveva passato insieme la quarantena a Roma

Il 4 maggio 2020 è stato per tutti, vuoi o non vuoi, quasi come un nuovo inizio dopo un periodo davvero complicato. Nella nuova ripartenza, tuttavia, molti sono i cambiamenti inevitabili che dovremo sopportare per qualche tempo, soprattutto dopo gli squilibri venutisi a creare nelle lunghe settimane da lockdown. Ecco che così anche alcune coppie che hanno passato insieme la quarantena si son viste ora costrette a separarsi. Tra i piccioncini che si sono dovuti salutare ci sono stati anche Andrea Damante e Giulia De Lellis, da poco ritrovatisi dopo la rottura tra l’influencer e il pilota Andrea Iannone.

La popolare coppia, molto amata sui social, è stata infatti costretta a separarsi, come palesato anche da una foto in bianco e nero pubblicata dal dj veronese sul suo profilo social. In esso lo si vede abbracciare dolcemente la sua dolce metà, riportando la didascalia: “Last Day”.

Giulia De Lellis saluta Damante

Si trattava dunque dell’ultimo giorno insieme per i due fidanzatini, che hanno riunito i cocci della loro liaison andata in frantumi circa 2 anni fa. Andrea Damante ha così condiviso con i suoi fan questo particolare momento di malinconia, comunicando però anche il motivo della loro separazione. In una IG story al volante della sua auto, l’ex tronista ha difatti precisato che è dovuto tornare a Milano per questioni lavorative.





Il loro riavvicinamento, come detto, è stato piuttosto recente, visto che risale all’incirca agli inizi di marzo.

Si trattò proprio del momento in cui ebbe inizio il periodo di isolamento forzato, portando l’uno a stare inevitabilmente accanto all’altra.