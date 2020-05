Harry e Meghan, la nuova villa a Los Angeles

Harry e Meghan avrebbero scelto una lussuosa proprietà a Los Angeles, e intanto a corte si teme per l'uscita del loro libro.

Harry e Meghan avrebbero messo gli occhi su una lussuosa villa di Los Angeles da 14,950,000 dollari. I due ex duchi avrebbero deciso di stabilirsi nella lussuosa residenza di Los Angeles, e intanto nel Regno Unito già si parla della prevendita della loro biografia-scandalo dal titolo “Alla ricerca della libertà”.

Harry e Meghan: la villa

In uno dei quartieri vip di Los Angeles Harry e Meghan – ormai ex duchi del Sussex – avrebbero adocchiato una lussuosa priorità da 14 milioni di euro. Nella casa sarebbe presente piscina, sala cinema e altri lussuosi comfort, oltre a un intero spazio che sembra diverrà la casa della suocera di Harry, Doria Ragland. La villa si troverebbe nello stesso quartiere in cui abitano Tom Hanks e altri divi americani, e sembra che Harry e Meghan siano pronti a costruirsi una nuova vita lontani dalla famiglia Reale proprio lì.





A corte intanto sembra che già si tema la crisi diplomatica dovuta all’uscita della prima biografia della coppia, “Alla ricerca della libertà”, dove tra le altre cose Harry e Meghan avrebbero affrontato l’annoso problema del Megxit e la loro decisione di abbandonare i titoli nobiliari. Il libro è atteso nelle librerie l’11 agosto e sembra che la questione rappresenti un fastidioso cruccio per la Regina. I due ex duchi non hanno fatto ritorno a Londra neanche durante l’emergenza Coronavirus, nonostante si vociferi che Harry avrebbe voluto assistere suo padre Carlo (risultato positivo al virus e poi fortunatamente guarito).