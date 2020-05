Lutto nel mondo dello spettacolo: è morto Mimmo Sepe

Lutto nel mondo dello spettacolo: l'attore Mimmo Sepe è scomparso all'età di 65 anni. Era malato da tempo.

E’ scomparso all’età di 65 anni Mimmo Sepe, artista famoso per i suoi show teatrali e per le sue performance al Seven Show. A dare l’annuncio della sua scomparsa è stato l’amico e collega Corrado Taranto, mentre il sindaco di Napoli ha espresso profondo cordoglio per la morte dell’artista.

Mimmo Sepe è morto: l’annuncio

Il mondo dello spettacolo perde uno dei suoi artisti napoletani più amati: Mimmo Sepe è scomparso all’età di 65 anni e sembra che fosse malato da tempo. A dare il doloro annuncio della sua scomparsa è stato l’amico Corrado Taranto, che con lui aveva a lungo collaborato tra gli anni 80 e i 90. Il sindaco De Magistris invece avrebbe espresso il suo profondo cordoglio per la scomparsa di Sepe affermando: “Apprezzato artista teatrale e sorridente volto televisivo. Ai suoi cari ed a chi lo ha seguito nel suo percorso artistico giunga il cordoglio della Città”.





Classe 1955, Mimmo Sepe aveva iniziato giovanissimo la sua carriera teatrale e dopo esser entrato a far parte del Teatro Diana aveva collaborato con la Compagnia Stabile del Teatro Sannazzaro collaborando con alcuni degli artisti più noti di quel periodo.

A seguire entrò a far parte della compagnia di Luigi De Filippo e, poco più tardi, strinse il proficuo sodalizio artistico con Corrado Taranto, durato fino alla fine degli anni ’80. Nel 1983 debuttò al cinema con No grazie, il caffè mi rende nervoso di Lello Arena e Sotto il vestito niente di Carlo Vanzina. Oltre ai film sarà “Seven Show”a conferirgli la notorietà nazionale.