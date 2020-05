In una recente intervista, Taylor Mega ha parlato anche di Sonia Bruganelli rivelando come la moglie di Paolo Bonolis l'aiutò in un difficile momento

Taylor Mega si è recentemente confidata nel corso di un’inedita intervista a un noto quotidiano nazionale. La bombastica influencer è così tornata a parlare del suo passato doloroso, ma anche del suo attuale presente, in quarantena con Tony Effe, membro della Dark Polo Gang. L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi ha anche precisato come il mondo dei like e degli abbracci virtuali non sia sempre quello che appare.

Taylor Mega: confidenza su Sonia Bruganelli

“C’è la necessità di stare sempre in guardia, perché molti tentano di fregarti”, ha dunque commentato Taylor, mostrando poi molto dolore in riferimento a un difficile momento del suo passato. “Avevo iniziato a farmi di eroina e lui era violento“, ha infatti confessato ancora la nota influencer, riferendosi evidentemente a un fatto avvenuto quando lei era solo una ragazzina. L’ex fiamma di Flavio Briatore ha infine affrontato il rapporto con i colleghi Vip, tra i quali anche Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis.





“È stata davvero stupenda, mi ha sempre sostenuto senza alcun interesse e solo per amicizia”. Elisia Todesco, vero nome di Taylor Mega, ha poi risposto alla domanda del giornalista Giovanni Terzi in merito a come sarà secondo lei il futuro social dopo questa quarantena. “Passerà del tempo prima di recuperare la fiducia che presuppone l’abbraccio libero tra le persone. Non si può certo vivere con la paura di morire, né amare con la paura di essere lasciati. Ma il Coronavirus ha generato un reale timore di ammalarsi”.