Temptation Island 2020: le parole di Maria De Filippi

Temptation Island riprenderà il via, ma a quanto pare ci saranno importanti cambiamenti per far sì che i contagi vengano evitati.

Dopo Uomini e Donne anche Temptation Island tornerà presto in tv per la gioia dei fan. Maria De Filippi e il suo staff avrebbero già pensato a un modo per girare il programma in sicurezza, tenendo conto del distanziamento sociale e delle regole imposte per il Coronavirus.

Temptation Island 2020: i cambiamenti

Come tutti i programmi anche Temptation Island sarà sottoposto a importanti modifiche per consentire ai protagonisti dello show di partecipare in tutta sicurezza. A rivelarlo è stata la stessa Maria De Filippi, consapevole dei rischi e delle misure che sono state imposte per cercare di contenere l’emergenza. Dopo il ritorno di Uomini e Donne – in un’edizione piuttosto differente dalle precedenti – i casting per Temptation Island sarebbero già partiti. La conduttrice ha rivelato che lei e il suo staff starebbero ragionando su delle modalità per far sì che durante il corteggiamento i tentatori e i protagonisti dello show non abbiano contatti fisici.





“Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale: quello che fa più arrabbiare i fidanzati e le fidanzate non è tanto il massaggio sulla schiena, ma la confidenza con le corteggiatrici e i corteggiatori, il raccontare le tue emozioni e la tua vita dopo un minuto”, ha dichiarato la conduttrice.

Tra i fan del programma c’è già chi immagina un “corteggiamento” a distanza (magari tramite chat) oppure delle strutture ricettive in cui i protagonisti dovrebbero trascorrere le due settimane prima del loro ingresso, così da scongiurare il pericolo di entrare a far parte del reality show contagiando gli altri ospiti del programma. Sarà così? Per il momento l’unica cosa certa è che i provini hanno ripreso il via.