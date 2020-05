Gemma Gargani ha finalmente conosciuto il misterioso Sirius negli studi di Uomini e Donne, ma l'incontro ha scatenato la furia di Tina Cipollari

Il 26enne Nicola è l’enigmatico Sirius, che abbandonata la frequentazione virtuale si è dichiarato a viso aperto alla 70enne Gemma Galgani. Nel corso di un appuntamento notturno, abbigliato di bianco, il giovane cavaliere ha dunque organizzato una vera e propria sorpresa per la piemontese, allo scopo di festeggiare il loro primo incontro galante.

Tina commenta Gemma: argomento Sirius

Se Gemma non ha dunque in nessun modo obiettato sull’età del nuovo spasimante, Tina Cipollari ha al contrario avuto di che ridire. Trovando d’accordo diversi spettatori sia in studio sia a casa, la Vamp ha difatti commentato a modo suo la presenza in studio del cavaliere. “Mi fai schifo, ma non ti vergogni di corteggiare un’anziana?”, ha quindi domandato furiosa Tina all’indirizzo del baldo giovane.





“Ma quanti anni ha tua madre?”, ha poi rilanciato nuovamente con ferocia l’opinionista, fino a che la padrona di casa Maria De Filippi non l’ha invitata a placarsi.

Solo così Sirius ha avuto modo di dare le proprie spiegazioni a tutti i presenti. “Ho frequentato diverse donne, ma per me l’età non conta”, si è quindi giustificato il 26enne. Al momento il bell’ufficiale di Marina sembra dunque seriamente intenzionato a dare inizio a una seria frequentazione con Gemma.

La dama, nel mentre, sembra però essere all’oscuro dell’altra professione di Nicola, ossia quella di modello e influencer. Sul suo profilo Instagram pare siano del resto presenti i contatti dell’agenzia di moda che lo segue. Siamo dunque certi che prima o poi anche questo fatto sarà oggetto di discussione nel parterre del popolare dating show di Canale 5.