I fan di Adele non hanno potuto credere ai loro occhi: la cantante, che ha perso 30 kg, è sembrata loro completamente irriconoscibile.

Adele ha perso 30 kg e si è mostrata ai fan nel giorno del suo 32esimo compleanno: in tanti hanno stentato a riconoscerla e le hanno fatto i complimenti per la sua bellezza, anche se in molti hanno anche sottolineato di trovarla bellissima anche prima.

Adele dimagrita: la foto

Adele è sparita dai social per un po’ e poi, a sorpresa, in occasione del suo 32 esimo compleanno ha condiviso uno scatto in cui è apparsa praticamente irriconoscibile. La cantante avrebbe perso 30 kg grazie alla dieta Sirt, che prevede un periodo di ferreo regime alimentare a base di pasti liquidi (in maggioranza ai pasti solidi). Nel suo post la cantante non ha menzionato il suo straordinario cambiamento, ma si è limitata ad augurare ai suoi fan fortuna e salute in un momento tanto complicato (dovuto all’emergenza Coronavirus).

Tra i fan sui social in tanti hanno affermato di preferire la cantante prima del suo straordinario dimagrimento, ma Adele ha preferito non commentare la questione inerente il suo fisico (che, dopotutto, dovrebbe essere solo una sua scelta). In passato la cantante ha dichiarato di essersi sottoposta a delle diete per “tutelare la sua voce” e ha sempre affermato di trovare moleste e irrispettose le domande a lei rivolte sul suo fisico. “Non faccio musica per gli occhi, ma per le orecchie. La musica si ascolta, non si guarda”, ha anche affermato la cantante. In tanti, non vedendola sui social da un bel po’ di tempo, hanno anche ipotizzato che il suo eccessivo dimagrimento possa esser dovuto a un momento molto difficile attraversato dalla cantante (tornata single nel 2019 dopo la fine del suo matrimonio con Simon Konecki).