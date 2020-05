Roberto Parli, marito di Adriana Volpe, ha deciso di tornare sulla questione della presunta liaison della conduttrice con Antonio Zequila

Il Grande Fratello Vip 4 si è concluso da diverse settimane, tuttavia le polemiche tra i concorrenti non sembrano volersi sopire. Al centro del gossip è difatti tornato con prepotenza il presunto flirt tra Antonio Zequila e Adriana Volpe, da quest’ultima peraltro sempre categoricamente smentito. Come sappiamo bene, nel corso del reality show condotto da Alfonso Signorini si è parlato spesso di questa vicenda. L’attore napoletano, difendendo strenuamente la propria versione, ha così dato vita a uno scontro molto duro in diretta, che non è però piaciuto a molti telespettatori.

Adriana Volpe: confessione al marito

A distanza di qualche tempo, si torna dunque ora a parlare di tale fatto. A prendere la parola è però adesso Roberto Parli, marito di Adriana Volpe. L’imprenditore che ha infatti ammesso di aver discusso della cosa con la moglie già prima dell’ingresso nella casa di Cinecittà.

Tuttavia ora, a mezzo social, l’uomo ha voluto precisare che all’epoca dei fatti, quando la conduttrice aveva poco più di vent’anni, lui giustamente non la conosceva ancora.





Roberto ha poi svelato un ulteriore aneddoto davvero interessante. Secondo quanto scritto da Parli, infatti, già prima di entrare nel reality Adriana Volpe gli avrebbe giurato che non c’è mai stato nulla con Antonio Zequila. A lui, dunque, è stata sufficiente questa affermazione della moglie per superare quanto rivelato da Zequila nel corso della trasmissione di Canale 5.