Alba Parietti ha rivelato in diretta tv di aver contratto il coronavirus: le parole della presentatrice, oggi guarita dalla malattia

Ospite di recente a “Carta Bianca” da Bianca Berlinguer su Rai Tre, Alba Parietti ha fatto una rivelazione inedita. La showgirl piemontese ha infatti comunicato di aver avuto il coronavirus e di esserne guarita. Tuttavia pare averlo scoperto solo adesso, nonostante i primi sintomi siano comparsi in lei a inizio marzo. L’attrice, nello specifico, ha avuto la febbre molto alta, ma curata da sé con un medicinale ad azione analgesica e antipiretica di solito utilizzo. “Mi sono chiusa in camera, isolandomi dal resto della mia famiglia. Ho fatto una quarantena autonoma per 14 giorni, per scelta mia” ha precisato poi la presentatrice.

Alba Parietti infetta e guarita

Sul suo profilo Instagram, inoltre, Alba Parietti ha aggiunto di aver scoperto di essere stata sicuramente infettata solo dopo un mese e mezzo dall’effettivo contagio.

Il merito sarebbe di un test sierologico fatto a pagamento in una clinica privata, come da lei stessa confermato. Il test tuttavia non era preciso, così ha pensato di rivolgersi anche all’ospedale San Matteo di Pavia. Nella struttura ospedaliera lombarda si sta infatti portando avanti con successo una cura sperimentale contro il Covid-19 utilizzando il plasma delle persone guarite.





Le analisi hanno dunque confermato che Alba è anche lei del tutto guarita, avendo gli anticorpi neutralizzati. Da qui è dunque arrivata la sua personale scelta di donare il proprio plasma allo scopo di aiutare gli altri pazienti.