Bianca Guaccero ieri e oggi: la foto

Bianca Guaccero ha condiviso con i fan un suo prezioso ricordo: uno scatto di quando aveva 14 anni e si trovava sul lungomare pugliese. Nella foto la conduttrice sfoggia lunghi capelli neri e un fisico da urlo: in tanti hanno lodato la sua bellezza affermando che non sarebbe affatto cambiata.

Un post condiviso da Bianca Guaccero (@biancaguacceroreal) in data: 5 Mag 2020 alle ore 2:59 PDT







Di recente Bianca Guaccero ha usato i social anche per dire la sua in merito all’emergenza Coronavirus, intimando ai fan di restare a casa e attenersi alle regole. La conduttrice ha trascorso la quarantena chiusa in casa con sua figlia Alice, avuta dall’ex marito Dario Acocella.

Non si sa se oggi al suo fianco ci sia qualcuno di speciale, e Bianca Guaccero ha sempre preferito mantenere il massimo riserbo per quanto riguarda la sua vita privata.

Di recente era circolata anche la voce di una sua presunta liaison con Nicola Ventola, ma lei stessa aveva smentito la notizia affermando di essere “sempre single”. Attualmente la conduttrice sarebbe estremamente concentrata sulla sua carriera e in durante il lock down per l’emergenza Coronavirus ha rivelato un curioso aneddoto riguardo al suo passato, e a un provino che fece insieme a un’allora sconosciuta Ilary Blasi quando entrambe erano giovanissime.