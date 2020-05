Chiara Ferragni, insieme al marito Fedez, è finita nuovamente nella bufera mediatica per via di una foto del figlio Leone pubblicata sui social

Chiara Ferragni e Fedez sono finiti ancora una volta nel pieno della polemica mediatica per un motivo legato alla particolare contingenza storica che stiamo vivendo. Tutto ha avuto inizio, per la precisione, da una serie di commenti apparsi sotto l’ultimo post condiviso dall’influencer sul suo seguitissimo profilo Instagram. In buona sostanza, alcuni utenti del web hanno accusato la cremonese di essere una cattiva madre, che starebbe addirittura mettendo in pericolo il figlio Leone.

Chiara Ferragni criticata sui social

Ma per quale ragione Chiara ha ricevuto queste accuse così circostanziate? Poche ore fa, dopo la parziale apertura del 4 maggio dal lockdown delle scorse settimane, la Ferragni ha immortalato alcune scene della sua famiglia al parco vicino al loro attico nel quartiere City Life di Milano. Oltre a Chiara era ovviamente presente anche Fedez, entrambi con le mascherine protettive.

Un dettaglio ha però destato il polverone mediatico di cui sopra, perché Leone era invece in giro senza la mascherina.





Sotto al post della nota influencer è dunque subito spuntato il commento di un utente che chiedeva delucidazioni in merito a tale scelta, seguito poi da numerosi altri. La replica della blogger lombarda non è però tardata ad arrivare, pungente e incisiva come al solito. A quanto pare, infatti, la persona che ha offeso Chiara Ferragni non era bene informata sulle norme di sicurezza contro il Coronavirus. Ricordiamo infatti che per gli adulti la mascherina è obbligatoria, soprattutto in presenza di altre persone. Al contrario per i bambini piccoli tale presidio non è affatto imposto.