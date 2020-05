In un diretta Instagram con l'amico Amadeus, Fiorello ha comunicato uno spiazzante annuncio che riguarda Sanremo 2021: le parole dello showman

Senza dubbio Fiorello e Amadeus sono stati i grandi protagonisti della scorsa edizione del Festival di Sanremo. Se però il conduttore di casa Rai è già stato riconfermato al timone anche della prossima kermesse canora, per Fiorello invece tutto è ancora avvolto nel mistero, almeno finora.

Nelle scorse ore i due amici-colleghi hanno fatto un’esilarante diretta Instagram insieme, nel corso della quale hanno parlato di svariati argomenti. Fra le tante cose si soffermati anche su Sanremo 2021, che se ancora lontano è tuttavia già in fase di preparazione. Amadeus ha così ribadito ancora un volta il desiderio di essere nuovamente affiancato dal mattatore siciliano. Quest’ultimo ha così fatto un clamoroso annuncio, che ha lasciato tutti senza parole.

Fiorello: annuncio su Sanremo 2021

Dopo aver fatto divertire i loro tanti follower con battute e prese in giro simpaticissime, Fiorello e Amadeus hanno ricordato l’esperienza condivisa a Sanremo 2020.

In particolare hanno riportato alla memoria i tanti divertenti episodi successi, come per esempio il chiacchieratissimo litigio tra Bugo e Morgan.





I due hanno quindi pensato a un’ipotetica nuova collaborazione per la prossima edizione del Festival. Amadeus ha infatti più volte sottolineato la voglia di riavere Fiorello con lui sul palco dell’Ariston. Il comico ha così espresso una serie di congetture, fra cui quella di invitare Raffaella Carrà e Lorenzo Jovanotti. Infine, dopo aver riflettuto qualche istante sulla proposta dell’amico, ha rivelato la sua idea: “Ci ho pensato adesso, potrei farlo e poi basta. Faccio Sanremo e poi chiudo la carriera. Mica devo stare fino a 80 anni in tv! Basta, largo ai giovani!”. Sarà stata solo una boutade, oppure la sua scelta si rivelerà veritiera?