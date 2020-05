Gennaro Esposito è il noto chef napoletano che sta aiutando nella lotta al Coronavirus: tutto quello che c’è da sapere su di lui

Gennaro Esposito è un noto chef napoletano che spesso vediamo anche in tv, nei panni di esperto assaggiatore e opinionista in tema culinario. Da programmi come Junior Master Chef, La Prova del Cuoco, Cuochi d’Italia e Masterchef Italia, in occasione dell’emergenza Covid-19 Gennaro si è però anche mostrando molto generoso. Lo chef stellato ha infatti incontrato l’Unità di Crisi Regionale allo scopo di risolvere alcuni problemi in Campania, dando così un grande contributo alla società.

Gennaro Esposito contro il Covid-19

Gennaro Esposito è nato il 31 marzo 1970 a Vico Equense, in provincia di Napoli. Ha studiato presso l’istituto alberghiero “De Gennaro” conseguendo l’attestato di cucina nel 1988. Nel 1992 ha poi inaugurato il suo primo ristorante, che si chiama ‘Torre del Saracino”, alla marina di Seiano, una frazione di Vico Equense. Nel 2001 gli è stata inoltre conferita la prima Michelin e sette anni dopo anche una seconda.

Una delle sue specialità è la parmigiana di pesce bandiera, mentre nel contempo ha ricevuto diversi altri premi, come quelli del Gambero Rosso.





In piena emergenza Coronavirus, come detto, lo chef ha dunque deciso di dare un contributo fondamentale nella realizzazione delle linee guida dettate dal Ministero della Salute per la cosiddetta Fase 2. Per quanto riguarda invece la sua vita privata, sappiamo che è sposato con Ivana D’Antonio e che ha due figli, Emanuele e Isabella. Lo chef è inoltre amico di un altro pluripremiato protagonista della cucina italiana, ossia l’impareggiabile Antonino Canavacciuolo.