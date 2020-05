Dopo aver trascorso insieme la quarantena, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono separati di nuovo: il Dj è tornato a Milano.

Dopo aver sorpreso tutti con il colpo di scena del loro ritorno di fiamma in piena emergenza Coronavirus, e dopo aver trascorso insieme oltre un mese di quarantena, Giulia De Lellis e Andrea Damante si sono nuovamente separati: il dj veronese ha fatto ritorno a Milano per comprovate esigenze di lavoro.

Giulia De Lellis e Andrea separati

Attraverso le sue Instagram stories Andrea Damante ha pubblicato prima un suo tenero abbraccio “all’amore ritrovato” Giulia (scrivendo last day, ovvero ultimo giorno) e infine ha mostrato l’autostrada che da Pomezia (dove risiede l’influencer) lo ha riportato a Milano, dove avrebbe avuto esigenza di tornare per via del lavoro. Lui e l’ex gieffina sono tornati insieme – non senza polemiche – durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus e finora nessuno dei due si è sbilanciato troppo sul tanto discusso ritorno di fiamma.





Giulia De Lellis ha affermato di aver bisogno di tempo per riflettere, prima di potersi sbilanciare e spiegare come stiano davvero le cose tra lei e Andrea Damante. Quel che è certo è che l’ex gieffina gli avrebbe perdonato i numerosi tradimenti che lei stessa ha denunciato nel suo libro – caso editoriale – Le corna stanno bene su tutto – ma io stavo meglio senza. A quanto pare la separazione questa volta sarebbe avvenuta pacificamente, ma già ci si chiede quando i due potranno rivedersi visto che attualmente il governo avrebbe acconsentito agli spostamenti tra le regioni unicamente per comprovate esigenze lavorative o di salute.