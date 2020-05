Ilary Blasi mostra la ricrescita dei suoi capelli: la foto

Ilary Blasi è tornata sui social per mostrare ai fan la ricrescita dei suoi capelli e lanciando un messaggio per la sua hair stylist.

Ilary Blasi di solito è molto riservata e sui social non è solita pubblicare molti dettagli riguardanti il suo privato. Per la prima volta però la showgirl ha stupito i fan mostrando loro un dettaglio inedito: la ricrescita dei suoi capelli in quarantena.

Ilary Blasi: la ricrescita

“Buongiorno, come stiamo messi a ricrescita?” Ha chiesto Ilary Blasi ai suoi attraverso le Instagram stories, taggando tra l’altro la sua hair stylist. La showgirl, bloccata come tutti da circa due mesi dentro casa, ha iniziato a manifestare la sua “nostalgia” per il parrucchiere.

Ilary non è l’unica vip ad aver avuto problemi di “capelli” durante la quarantena: Diletta Leotta ad esempio ha mostrato ai fan il risultato ottenuto facendo la tinta da sola (e, a suo dire, non sarebbe stato affatto soddisfacente), mentre Paola Barale si è cimentata da sola nel taglio di capelli grazie all’aiuto a distanza del suo parrucchiere. Purtroppo per poter porre “rimedio” bisognerà attendere altro tempo visto che centri estetici e parrucchieri riapriranno intorno a giugno (così come stabilito dal decreto per l’emergenza Coronavirus).





Ilary Blasi ha trascorso la quarantena in casa con suo marito, Francesco Totti, e i suoi tre figli: Cristian, Chanel e Isabel. L’ex campione della Roma ha descritto le loro giornate in famiglia, tra pomeriggi di studio e gioco per i bambini. Lui si è prestato anche a qualche video su TikTok realizzato da sua figlia Chanel mentre Ilary ha preferito restare come sempre in disparte per quanto riguarda i social.