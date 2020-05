Da attrice, Meghan Markle imponeva a tutti i cameraman un divieto ben preciso: ecco qual era la richiesta della moglie del principe Harry

Da quando ha sposato il principe Harry, Meghan Markle è senza dubbio diventata una delle donne più note a livello mondiale. Il Royal Wedding le ha infatti consentito di entrare nella famiglia reale inglese divenendo persino duchessa, pur se oggi ha rinunciato a ogni titolo e privilegio per rivendicare la propria libertà. Sono molti, tuttavia, quelli che ancora la chiamano principessa nonostante l’addio ai Windsor. Evidentemente i più non sanno che tale soprannome lo aveva già prima di incontrare il fratello di William!

Meghan Markle: divieto sul set

A rivelare tale scoop è stato uno dei cameraman che fino a qualche anno fa lavorava a fianco di Meghan sul set della serie tv Suits. In un’intervista al “DailyMail”, l’uomo avrebbe difatti raccontato alcune manie della duchessa a dir poco particolari.

Ebbene, tra esse pare che quando era attrice la Markle imponesse all’intero staff un ordine ben preciso, ossia quello di non inquadrare mai i suoi piedi. Sembra infatti che li abbia sempre odiati, soprattutto per via di una cicatrice probabilmente legata a una operazione per correggere l’alluce valgo.





Come se non bastasse, sul set pare che Meghan Markle si comportasse come una vera e propria diva, pretendendo di visionare il girato ogni giorno. Se da una parte dava prova di essere una professionista attenta, dall’altro appariva anche talmente esigente da portare taluni a soprannominarla appunto “principessa”. Potrà anche aver rinunciato alla corona e ai titoli reali, ma a quanto pare la bella statunitense è sempre stata capace di catalizzare l’attenzione dei media.