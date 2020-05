Erano le bellissime quanto irriverenti protagoniste dell'inconica trasmissione condotta da Umberto Smaila: cosa fanno oggi le ragazze Cin Cin?

Le ragazze Cin Cin hanno certamente fatto la felicità di milioni di spettatori nei lontani anni ottanta, quando capeggiate da Umberto Smaila facevano la loro splendida apparizione a Colpo Grosso. Mediaset Extra ha ora deciso di rimandare in onda alcune puntate dell’irriverente show, a distanza di quasi 30 anni dal 1987, quando la trasmissione fece sicuramente scandalo.

Le ragazze Cin Cin oggi

In tanti si sono pertanto domandati che fine abbiano fatto le bellissime ragazze che si mostravano in topless. Ebbene, molte di loro hanno preso la strada del cinema, facendo diverse apparizioni soprattutto in pellicole vietate ai minori. Altre si sono invece direttamente immesse nel circuito dell’hard, mentre altre ancora hanno messo su famiglia allontanandosi dal mondo dello spettacolo.





Una su tutte è ad esempio Debora Vernetti, diventata spogliarellista con il nome di Orbetella. Dopo “Colpo Grosso” recitò in Paprika di Tinto Brass e in altri film per la tv negli anni novanta. Esther “Amy” Kooiman è invece diventata celebre come pornostar come l’epiteto artistico di Zara White. La fotomodella svedese Jasmine Lipovsek ha infine sposato il pilota di Formula 1 Ivan Capelli, mentre ora è legata a Sergio Dompè, grande industriale farmaceutico. Anche Patrizia Zea, altra splendida ex ragazza Cin Cin, è attualmente sposata con Paolo Romani, già ministro del governo Berlusconi.