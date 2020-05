Romina Power, nella sua quaratena a Cellino San Marco, ha ritrovato e condiviso online alcuni scatti inediti di quando aveva circa 13 anni

La quarantena è stata ridimensionata lo scorso 4 maggio 2020, tuttavia Romina Power dovrà attendere ancora un po’ prima di poter tornare in California. La cantante americana continuerà pertanto a rimanere per il momento a Cellino San Marco, nella spettacolare tenuta dell’ex marito Al Bano. Nella casa che prima era abitata dalla figlia Romina Jr, l’artista ha dunque parecchio tempo per ricordare il passato.

Romina Power inedita

Così, nelle ultime ore, la statunitense ha postato sui social alcuni scatti in una versione del tutto inedita. Nella didascalia che fa da corredo alle foto, l’ex compagna del maestro Carrisi ha poi spiegato ai follower il contesto di tali immagini. Questi nuovi contenuti postati da Romina Power su Instagram hanno letteralmente lasciato tutto il web attonito. Si tratta infatti di scatti realizzati parecchi anni fa, quando la cantante era un’adolescente e viveva ancora negli Stati Uniti.

Lo stupore dei suoi ammiratori è sorto dal fatto che mai finora l’artista aveva condiviso qualcosa di così intimo.

Certamente la reclusione forzata ha creato in lei una sorta di nostalgia del passato, così da voler compartire la sua intimità con i fan. Com’era prevedibile, le foto hanno ricevuto una valanga di like ma nessun commento, avendoli la stessa Romina disabilitati tempo fa a causa degli haters.