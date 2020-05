Lo sfogo di Elena Santarelli: “Avete rotto le p***e”

Elena Santarelli è stata travolta da una vera e propria bufera per essere andata a trovare i suoi genitori all'inizio della Fase 2.

Con l’inizio della Fase 2 Elena Santarelli ha approfittato del 4 maggio per far visita ai suoi genitori (con tanto di mascherina e distanza di sicurezza). La visita della showgirl ai familiari non è stata esente da critiche, e infatti gli haters gliene hanno dette di tutti i colori.

Elena Santarelli: sfogo contro gli haters

Elena Santarelli ha approfittato della fine del lock down per far visita ai suoi genitori, che ha affermato di non vedere da circa 2 mesi. I fan hanno riempito la showgirl di critiche, nonostante le visite dei “congiunti” siano state ammesse dal Governo in uno degli ultimi decreti riguardanti l’emergenza Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenasantarelli (@elenasantarelli) in data: 4 Mag 2020 alle ore 5:20 PDT

Secondo alcuni haters la showgirl avrebbe dovuto limitarsi a una visita breve, e non a un intero pranzo in famiglia. Lei stessa ha replicato: “Si può pranzare dai familiari. La fonte è il sito del Governo e non di un giornale di gossip di sesta categoria. Non sapete la fatica di non poter abbracciare i miei genitori. Se avrò sbagliato, chiederò perdono. Ho anche misurato la distanza tra di noi. Ora in tanti avete rotto le pa..e”, ha scritto nel suo post, prima di togliere ai fan la possibilità di commentarlo.





Non è la prima volta che la showgirl venga aggredita dagli haters, che non l’hanno risparmiata da critiche neanche durante la malattia di suo figlio Giacomo (miracolosamente guarito da un cancro un anno fa). In alcuni casi la showgirl è stata accusata di essere una cattiva madre e anche di “servirsi” della malattia del figlio per ottenere visibilità.