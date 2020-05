Incurante della crisi che ha colpito molte famiglie Sonia Bruganelli ha mostrato il suo nuovo, lussuoso acquisto.

Sonia Bruganelli ha mostrato ai fan il nuovo acquisto fatto da Gucci e, come sempre, è stata travolta dalle critiche: in tanti hanno chiesto alla moglie di Paolo Bonolis di smettere di ostentare la propria ricchezza, specie in un momento in cui in Italia molte famiglie sono in ginocchio a causa della crisi per l’emergenza Coronavirus.

Sonia Bruganelli: l’acquisto

Mostrando il suo ultimo acquisto della maison Gucci Sonia Bruganelli è stata travolta da una vera e propria bufera: in tanti l’hanno insultata per il suo modo di ostentare la ricchezza e i suoi oggetti di lusso, specialmente in un momento in cui in Italia tante famiglie stanno vivendo una profonda crisi dovuta all’emergenza. Non è la prima volta che Sonia Bruganelli viene travolta da simili critiche, e in più di un caso ha risposto personalmente agli haters affermando di aver creato da sola la propria ricchezza e di non vederci nulla di male nell’ostentarla.

“È il mio Instagram, è la mia vita, non faccio pagare niente a nessuno. Se volete seguirmi bene, se volete solo fare gli hater non c’è nessun problema”, ha dichiarato la moglie di Bonolis a proposito degli attacchi hater da lei ricevuti in passato. Lei e Bonolis sono convolati a nozze nel 2002 e Sonia Bruganelli è la madre dei tre figli più piccoli del condotture (i primi due Bonolis li ha avuti dalla sua ex moglie, Diane Zoeller).