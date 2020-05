Tomaso Trussardi fattorino per il suo ristorante: le foto

Tomaso Trussardi si è trasformato in "fattorino": l'imprenditore ha consegnato personalmente gli ordini del suo ristorante.

A causa dell’emergenza Coronavirus molti ristoranti sono ancora chiusi, e per rimediare hanno cercato di organizzare i servizi di delivery per consegnare il cibo a domicilio. Anche il ristorante di Trussardi si è ovviamente organizzato per portare i pasti gourmet ai propri clienti, e con un fattorino d’eccezione: Tomaso Trussardi stesso.

Tomaso Trussardi fattorino

Con mascherina sul volto e guanti Tomaso Trussardi si è trasformato nel fattorino d’eccezione del suo ristorante, e ovviamente sui social si è anche concesso un selfie mentre andava a consegnare alcune delle pietanze gourmet del suo ristorante ad alcuni clienti. “La situazione per i ristoratori è davvero pesante, ma bisogna rimboccarsi le maniche e non mollare”, ha detto a Chi il marito di Michelle Hunziker. L’imprenditore ha rivelato di aver lavorato anche il 1° maggio, anche se ovviamente – a causa dell’emergenza – non sarebbero stati molti gli ordini ricevuti durante questo difficile periodo.

“Ognuno di noi deve sfruttare al meglio quello che ci offrono anche se “poco” a causa di questa terribile pandemia”, ha affermato l’imprenditore.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Tomaso Trussardi (@therealtrussardigram) in data: 1 Mag 2020 alle ore 4:33 PDT

Anche sua moglie Michelle Hunziker è tornata a lavorare – in tutta sicurezza – dietro al bancone di Striscia. La coppia ha trascorso la quarantena in casa, in auto isolamento insieme alle due figlie (Celeste e Sole) la figlia maggiore di Michelle Hunziker (Aurora Ramazzotti) e gli amici Sara Daniele e Goffredo Cerza (fidanzato di Aurora). Su instagram Michelle Hunziker ha confessato che avrebbe sentito la mancanza dei ragazzi a quarantena finita.