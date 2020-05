Valentina Autiero, protagonista del Trono Over di Uomini e Donne, è apparsa irriconoscibile sui social: la foto

Come sappiamo, per la gioia di tutti i fan Uomini e Donne è tornato in onda nella sua versione classica dopo la pausa forzata determinata dal Coronavirus. Così, oltre alle novità di Gemma e del suo nuovo giovanissimo corteggiatore, sono tornate in tv anche le vicende amorose di Valentina Autiero. La dama fa del resto parte del dating show mariano da diversi anni, duranti i quali ha sempre cercato la sua anima gemella. L’ultima sua relazione risale peraltro al periodo natalizio, quando stava conoscendo Patrik. Anche in quel caso, però, la storia non è finita nel migliore dei modi.

Valentina Autiero irriconoscibile

Durante questo lungo periodo di quarantena Valentina Autiero è stata parecchio attiva sui social, regalando ai fan molti suoi scatti in variegate versioni. Tuttavia a lasciare i suoi ammiratori letteralmente di stucco è stata una particolare immagine della donna di quand’era bambina.

In essa Valentina appare infatti alquanto diversa da com’è oggi, soprattutto nel colore dei capelli. Lontana infatti dalle extensions e dalla lunghezza della sua attuale chioma, nello scatto in questione la dama appare incredibilmente bionda.

Da bambina, dunque, Valentina Autiero era molto diversa da come la vediamo oggi. A dimostrarlo è appunto la dolcissima foto pubblicata da lei stessa su Instagram, dove la si vede con un caschetto biondo platino davvero delizioso.