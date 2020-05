Andrea Iannone butta guanti e mascherina per strada: è polemica

Andrea Iannone ha fatto la spesa con guanti e mascherina, che poi ha buttato per terra: sui social è bufera.

Andrea Iannone è stato paparazzato mentre si recava in un supermercato di Milano a fare la spesa: il pilota di Moto Gp ha indossato ciabatte infradito, guanti e mascherina, peccato che poi invece di buttare questi ultimi in un cestino li abbia lasciati per terra…

Andrea Iannone: i guanti e la mascherina

Una bufera social ha travolto Andrea Iannone dopo che si è recato in un supermercato di Milano: il pilota ha fatto la spesa con guanti e mascherina, ma i paparazzi non hanno potuto fare a meno di notare che, dopo averli usati, il pilota li ha gettati per terra come se nulla fosse. In tanti durante queste giornate d’emergenza si sono lamentati dei guanti e delle mascherine lasciati a terra durante le giornate d’emergenza, e come sempre non sono mancate le polemiche e gli inviti a fare uso degli appositi cestini.





Iannone sta trascorrendo la quarantena nella sua casa di Lugano dove per un po’ si è vociferato che l’avesse raggiunto la sua presunta nuova fiamma, Cristina Buccino. Il pilota ha smentito la liaison, e in tanti si chiedono quale sarà la sua prossima fiamma dopo la fine delle sue storie d’amore con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Sui social in tanti hanno fatto ironia sul fatto che entrambe, dopo esser state con Iannone, siano tornate con i loro ex: Belen con Stefano De Martino, e Giulia De Lellis con Andrea Damante (con il quale è stata pizzicata di nuovo insieme proprio durante la quarantena per l’emergenza Coronavirus).