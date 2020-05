L’amore tra Ashley Benson e Cara Delenvigne è giunto alla fine: la modella e l’attrice pare si siano dette definitivamente addio

Sicuramente quella composta da Cara Delenvigne e Ashley Benson è stata una delle coppie più chiacchierate dello showbiz internazionale. Purtroppo, però, anche la loro storia d’amore pare sia giunta al capolinea, secondo quanto riportato dalla testata “E! News”. L’attrice di Pretty Little Liars e la bellissima modella inglese avevano iniziato a frequentarsi circa 2 anni fa, anche se la loro relazione era stata resa nota solo a giugno dello scorso anno. Solo allora, infatti, era apparso per la prima volta un video che le vedeva insieme in occasione di quello che doveva essere il loro primo anniversario di coppia.

Tra Cara e Ashley è la fine

Cara e Ashley si conobbero sul set di “Her Smell” e da quel momento non si sono più lasciate. La loro relazione è sempre stata al centro della cronaca rosa e pareva andare decisamente a gonfie vele. A quanto pare invece qualcosa deve essere andato storto, portandole a dirsi addio in maniera definitiva.

Al momento, a onor del vero, non è arrivata nessuna conferma da parte delle dirette interessate, tuttavia una fonte vicina al giornale americano che ha riportato la notizia ha dichiarato che la loro storia si è del tutto conclusa. Pare infatti che non vivano nemmeno più insieme nella loro casa di Los Angeles, dove la Delenvigne si era trasferita tempo fa.





Sul conto delle due bellissime artiste si sono susseguite una marea di indiscrezioni, compreso il gossip su un loro presunto matrimonio. Qualche tempo fa, in effetti, era apparsa una fedina sul dito di entrambe, ma poi il tutto venne smentito definendola una mera “cerimonia di amicizia”.