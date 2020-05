Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro continuano a vivere il loro amore a distanza, e l'ex gieffina ha rivelato i suoi desideri per quando si rivedranno.

Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro sono stati separati prima dalla squalifica di lei dal Grande Fratello Vip, e a seguire dal lock down per il Coronavirus. La coppia sbocciata nella casa del reality show è estremamente affiatata, e Clizia ha rivelato di non vedere l’ora di poter finalmente rivedere Paolo.

Clizia e Paolo: l’amore a distanza

A sorpresa Clizia Incorvaia ha rivelato che lei e Paolo Ciavarro si chiamerebbero tutti i giorni, specialmente la notte, e oggi il desiderio di rivedersi sarebbe ancora più forte di quando i due hanno lasciato la casa del Grande Fratello Vip (lei per prima, in quanto squalificata per aver dato del “Buscetta” a Andrea Denver). L’ex moglie di Francesco Sarcina ha confessato che nella Casa lei e Paolo non avrebbero “consumato” e che non vedrebbero l’ora di poterlo fare: “Nella Casa ci siamo trattenuti, poi ci hanno detto che se fosse capitato, non avrebbero mandato in onda le immagini, ma non siamo tipi, né io, né lui, di fare cose del genere. Comunque a chi capita di amarsi e non ‘consumarsi’? Abbiamo una voglia matta di fare l’amore”, ha dichiarato.





A causa dell’emergenza Coronavirus lei ha raggiunto i parenti in Sicilia, insieme a sua figlia Nina, mentre Paolo è rimasto a casa della madre Eleonora Giorgi a Roma. I due si sono concessi una diretta instagram con i fan, e sembra che finora – contro ogni pronostico delle malelingue – il loro rapporto continui, seppure a distanza. I fan sono impazienti di sapere quando potranno finalmente incontrarsi.