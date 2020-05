Emma Marrone è molto legata alla sua famiglia e a suo fratello Francesco: ecco chi è e di cosa si occupa il 32enne salentino

Da circa dieci anni è una delle protagoniste più amate della musica italiana. Stiamo parlando di Emma Marrone, cantante salentina che ha trovato un enorme successo dopo la sua partecipazione di Amici di Maria De Filippi. Pur avendo scalato le vette delle classifiche e duettato con grandi nomi dello spettacolo nostrano, è però sempre rimasta molto umile. Inoltre ha spesso dimostrato di essere particolarmente legata alla sua famiglia nonché ai suoi amici d’infanzia.

Emma Marrone: il fratello che adora

Quando ha del tempo libero, l’interprete pugliese raggiunge infatti amici e parenti nel suo amato Salento. Molto affezionata a mamma Maria e a papà Rosario, l’ex di Stefano Di Martino ha però anche un fratello. Si chiama Francesco e anche a lui la cantante è molto legata. Francesco Marrone è peraltro molto apprezzato sui social per la sua bellezza.

Molto appassionato di calcio, il 32enne ha un attaccamento molto particolare con la popolare sorella, nonostante negli ultimi anni i due non riescano a vedersi molto di frequente.

Ricordiamo infatti che l’ex allieva di Amici non vive più a Lecce, pertanto riesce a raggiunge la sua famiglia solamente quando non è impegnata con il suo lavoro. Ad ogni modo, pare che Francesco segua spesso la sorella nei suoi concerti e nelle sue tournée in giro per lo Stivale. Tempo fa, inoltre, Emma Marrone aveva rilasciato una lunga intervista parlando proprio dell’adorato fratello. La salentina aveva precisato che quando torna a casa ama dormire nel lettone con lui, come quando erano piccoli.