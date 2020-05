Enrico Nigiotti ha subìto un grave lutto nelle scorse ore: ad annunciarlo è stato lui stesso su Instagram

Da quando ha concluso il suo percorso ad Amici, ormai diversi anni fa, Enrico Nigiotti è diventato un artista di punta del panorama artistico nazionale. Il cantautore toscano è infatti riuscito a conquistarsi il favore del pubblico, divenendo anche uno dei punti fermi dell’ambito palco di Sanremo. Apparso al Festival con ‘Nonno Hollywood’ e poi con ‘Baciami adesso’, Enrico ha di fatto cavalcato l’onda del successo, arrivando a traguardi molto importanti.

Proprio in prossimità della messa in onda di Amici Speciali, si pensava dunque che il bel livornese ne fosse uno dei partecipanti. Invece così non sarà, come chiarito dallo stesso artista sui social. Su Instagram, nello specifico, Enrico ha voluto spiegare il motivo della sua assenza nel nuovo format di Maria De Filippi. “Sono stato io a non voler partecipare”, ha infatti precisato Nigiotti, rivelando realmente cosa lo ha spinto a prendere questa drastica decisione.

Enrico Nigiotti, il lutto del cantante

Stando a quanto si evince dalle ultime parole scritte del cantautore in una IG Stories, in questi ultimi giorni Enrico è stato colpito da un tremendo lutto. Con l’intenzione di mettere a tacere alcune voci di corridoio, l’ex fidanzato di Elena D’Amario ha pertanto voluto raccontare tutta la verità. Ecco dunque il suo post apparso online:

In poche parole, Enrico Nigiotti ha affermato con estrema chiarezza e correttezza di non essere nello spirito adatto per concorrere a una gara. Per questo motivo, pur stimando enormemente Maria De Filippi, ha preferito declinare il suo invito nel nuovo talent amarcord di Canale 5.