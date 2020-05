La fine de Il Segreto: le parole di Donna Francisca

Dopo 9 anni di straordinario successo Il Segreto volge al termine: Maria Bouzas, alias Donna Francisca, ha detto la sua in merito.

Dopo 9 stagioni di straordinario successo, Il Segreto volge al termine. A parlare dei suoi sentimenti per la fine della fortunata fiction e dei suoi progetti futuri è stata Maria Bouzas, la “Donna Francisca” della serie tv.

Il Segreto volge al termine

In Italia Il Segreto ha raggiunto enorme successo, e in tanti tra i telespettatori della fortunata fiction sulle vicende di Puente Viejo non hanno preso bene il fatto che si sia arrivati a un finale definitivo. Anche Maria Bouzas, l’attrice che ha interpretato Donna Francisca nella fiction, ha confessato che sentirà la mancanza del suo personaggio e dei suoi compagni di set, ma ha anche espresso l’esigenza di fare cose nuove (e ci sarebbe già qualche nuovo progetto in cantiere). “Il ruolo di Francisca mi ha dato la sicurezza economica.

Mi mancherà molto l’intero cast, in particolare Ramon Ibarra. Siamo grndi amici e il nostro affetto continuerà anche dopo la soap”, ha rivelato l’attrice, ammettendo che le sembri impossibile che la fiction sia finita.





Prima dell’emergenza Coronavirus sembra che Maria Bouzas avesse accettato le proposte per degli spettacoli a teatro, e questa volta avrebbe deciso di interpretare dei ruoli comici (dando un taglio netto – ha affermato – ai drammi di Donna Francisca). Purtroppo a causa della pandemia in corso i suoi progetti sarebbero attualmente in stand by, e in tanti si chiedono se e quando la rivedranno in tv. Sono stati oltre 2300 gli episodi de Il Segreto in questi nove anni, e in tanti tra i fan della fiction ispanica non hanno preso bene la notizia della sua definitiva fine.