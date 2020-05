Flavio Briatore ha risposto per le rime a un hater che ha insultato suo figlio Nathan Falco a mezzo social.

Flavio Briatore ha condiviso via social uno scatto della sua prima passeggiata dopo il lock down insieme a suo figlio, Nathan Falco. Lo scatto è stato di presa di mira dagli haters, e a uno di loro ha risposto in prima persona lo stesso Briatore.

Flavio Briatore contro l’hater: il commento

Flavio Briatore ha condiviso uno scatto via social in cui è ritratto con suo figlio, Nathan Falco, durante la loro prima passeggiata dopo il lock down per l’emergenza Coronavirus. “Falco era 40 giorni che non usciva di casa”, ha scritto l’imprenditore, e gli haters hanno ovviamente colto occasione per prenderlo in giro. In particolare un utente ha preso in giro il nome di Nathan Falco, e Briatore ha personalmente replicato:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Flavio Briatore (@briatoreflavio) in data: 6 Mag 2020 alle ore 4:05 PDT







“Senti cogl*** pensa al tuo di nome… top per sfigati anche il mio cane si chiama Luca”, ha scritto. Non è la prima volta che Briatore e suo figlio finiscono al centro di un attacco haters: in passato l’imprenditore era stato fortemente criticato anche per aver dichiarato che suo figlio, nato nel 2010, non frequenterà l’università. “A me non serve un laureato, mi serve uno che porti avanti quello che ho costruito: se mi serve un commercialista o un avvocato lo chiamo e gli pago la parcella”, ha affermato Briatore.

L’imprenditore sta trascorrendo la quarantena nella sua casa a Monte Carlo insieme a Nathan Falco e alla sua ex moglie, Elisabetta Gregoraci, con la quale ha mantenuto rapporti pacifici anche dopo la loro discussa separazione.