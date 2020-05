Laura Chiatti a dieta? I motivi del dimagrimento

In quarantena sembra che Laura Chiatti sia dimagrita, e a svelare il motivo è stata la stessa attrice.

Durante la quarante per l’emergenza Coronavirus molti dei fan via social si sarebbero accorti di un eccessivo dimagrimento per l’attrice Laura Chiatti, e lei stessa ha confessato il segreto della sua attuale dieta.

Laura Chiatti: la dieta dell’attrice

In tanti avrebbero chiesto spiegazioni a Laura Chiatti per il suo eccessivo dimagrimento dell’ultimo periodo, e l’attrice avrebbe spiegato nel dettaglio i motivi che l’avrebbero spinta a seguire una dieta. Dopo aver mostrato alcune intollerante alimentari l’attrice si sarebbe recata da un bravo nutrizionista, e già prima della quarantena per l’emergenza Coronavirus ha deciso di iniziare una dieta ferrea e controllata per curare il proprio fisico. L’attrice ha anche invitato i suoi fan a farsi sempre consigliare da un professionista, e a non farsi ingannare da diete improvvisate o trovate in rete (che rischiano tra l’altro di mettere in serio pericolo la salute di ciascuno).





L’attrice sta trascorrendo la quarantena chiusa in casa con suo marito, Marco Bocci, e i loro due figli, Enea e Pablo. Durante la quarantena Laura Chiatti ha sedotto i fan dei social con un sensuale scatto senza veli nella vasca da bagno, che le avrebbe scattato proprio suo marito. La coppia sta insieme dal 2014 e oggi sembrano essere una delle coppie più longeve e affiatate dello show business. Nei giorni scorsi l’attrice aveva rivelato di rispondere agli haters e di ritenersi una donna estremamente coraggiosa: “Ho un coraggio da leone. Quando rispondo agli haters scendo a dei livelli di bassezza inauditi perché odio la mediocrità di quelli che ti offendono protetti da uno schermo”.