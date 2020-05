Nicola Vivarelli, alias Sirius, ha veramente annunciato il suo coming out su Instagram? I post del novello spasimante di Gemma Gelgani

Nicola Vivarelli, alias Sirius, è appena apparso nel parterre senior di Uomini e Donne che già è stato ampiamente accusato di svariati “crimini”. Alcuni lo hanno tacciato di aver strumentalizzato la sua divisa da marinaio, altri di essere andato nel dating show mariano solo per le telecamere, prendendo dunque in giro Gemma Galgani. Inoltre ultimamente diversi telespettatori lo hanno indicato persino come un possibile omofobo, per via di alcune espressioni da lui usate in pubblico.

Nicola Vivarelli, vero coming out?

Tuttavia, pare che qualche anno fa Nicola abbia però scritto sotto a un post su Instagram “sono gay”, seguito da alcuni hashtag piuttosto esplicativi. Si è trattato in ogni caso di un evento isolato, dopodiché che il giovane marinaio avrebbe pubblicato degli insulti omofobi sempre sul noto social network. Sotto allo scatto di un amico, in particolare, il novello corteggiatore di Gemma Galgani avrebbe scritto delle parole inequivocabili in tal senso.





Sembra pertanto abbastanza chiaro, alla luce di questi fatti, che Sirius non abbia mai fatto coming out. La verità è che avrebbe usato termini offensivi in maniera anche piuttosto leggera. Chiaramente si tratta di errori di un ragazzino, lo stesso che dopo aver fatto la coda per farsi un selfie con Jack Vanore lo ha poi insultato su Facebook. Si spera dunque che ora, a 26 anni, Nicola sia diventato più maturo e abbia capito da sé di non aver fatto una bella figura a lasciarsi andare a queste discutibili esternazioni sui social.