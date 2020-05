Dopo 4 mesi di isolamento Paola Di Benedetto è uscita di Casa, e ha raccontato le sue impressioni ai fan.

Dopo i mesi trascorsi nella casa del Grande Fratello Vip e poi a seguire quelli trascorsi in casa dei suoi genitori, a Vicenza, per l’emergenza Coronavirus, Paola Di Benedetto è uscita per la prima volta di Casa e ha voluto dire la sua in merito alla situazione che ha colpito l’Italia a causa del virus.

Paola Di Benedetto: la prima uscita

Dopo 4 mesi di isolamento, Paola Di Benedetto è finalmente uscita di casa, e lo ha fatto per andare a trovare sua nonna. La vincitrice dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, con mascherina sul volto, ha confessato che avrebbe voluto abbracciarla ma che non l’avrebbe fatto per “proteggerla”. L’ex gieffina ha intimato ai suoi fan di fare attenzione, specialmente in questa fase dell’emergenza dove, pur potendo rivedere i propri cari, sarebbe meglio farlo con tutte le accortezze del caso:





“Penso a tutti coloro che hanno perso un familiare, penso a tutte le famiglie in ginocchio aspettando o meglio SPERANDO di riuscire a riaprire le proprie piccole attività. Oggi non sono qui a dirvi “state a casa”, però ci tengo a dirvi una cosa: siate responsabili, anche fuori casa, se non per voi, per tutelare chi è più debole di noi”, ha scritto l’influencer, ricevendo subito centinaia di post di approvazione da parte dei fan.

A causa dell’emergenza e del lock down lei e il fidanzato, Federico Rossi, ancora non hanno potuto incontrarsi.