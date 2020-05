Nel periodo della separazione da Belen Rodriguez, pare che Stefano De Martino abbia avuto un flirt con una bellissima attrice di origini inglesi

Fin dalla sua prima apparizione come allievo di Amici, Stefano De Martino si è sempre contraddistinto per la bellezza e il forte ascendente sulle donne. Il noto talent show di Maria De Filippi l’ha così letteralmente lanciato nel mondo dello spettacolo, facendogli anche conoscere quella che è poi diventata la donna della sua vita. Il bel danzatore napoletano ha infatti rubato il cuore di una delle showgirl più apprezzate della tv nostrana, ossia l’argentina Belen Rodriguez, diventata poi sua moglie nonché mamma di suo figlio Santiago.

Stefano De Martino: il flirt del passato

Di Stefano conosciamo anche la storia con Emma Marrone nonché quella con la danzatrice professionista Giulia Pauselli, entrambe sue ex colleghe di Amici. Ad ogni modo al ballerino partenopeo è stato attribuito qualche tempo fa un flirt con una meravigliosa attrice, che risalirebbe al lontano 2010, quando lui e Belen si separarono.

Si tratta dunque della splendida Katy Saunders, protagonista del film Tre metri sopra al cielo. Lei e Stefano erano stati avvistati più volte insieme per le strade di Roma, proprio nel periodo in cui il ballerino si trasferì nella capitale. I rumors relativi alla loro vicinanza erano stati moltissimi, tanto da far destare il sospetto di una relazione diventata già molto importante. In realtà fu proprio l’attrice a definire la natura del loro rapporto, ammettendo di essere solo buoni amici. Nell’incertezza di cosa sia realmente accaduto tra loro, il chiacchiericcio su un loro presunto flirt continua ad aleggiare nel mondo dello spettacolo.