Ospiti a E poi c'è Cattelan su Sky Uno, Benji e Fede hanno rilasciato delle inedite dichiarazioni che hanno sconvolto fan e pubblico da casa

Benjamin Mascolo e Federico Rossi sono stati recentemente ospiti di E poi c’è Cattelan in casa Sky. Così il conduttore ha dapprima presentato il loro nuovo libro dal titolo Naked, per poi parlare con i diretti interessati dei contenuti di questa loro fatica letteraria. “Ho letto il vostro libro, dove raccontate gran parte degli ultimi anni. Ho scoperto di avere qui con me un drogato e un alcolizzato”, ha dunque commentato Alessandro Cattelan.

Benji non si è fatto nessun problema ad ammettere di aver fatto uso di droga e alcol in passato. “Fede è il più rockstar di noi due. Io ho avuto un passato un po’ più travagliato […]. Cresci e sperimenti le cose proibite, anche se droghe pesanti non ne abbiamo mai provate. Diciamo un po’ di marijuana e alcol […]. Siamo come gli altri ragazzi, solo che ci troviamo sempre sotto i riflettori”.

Benji e Fede: rivelazione shock

Durante la puntata, il presentatore si è collegato anche con le fidanzate dei due artisti, domandando loro quale sia stata la cosa più gay fatta da Benji e Fede. Al suo turno Bella Thorne ha dichiarato così che la cosa più gay fatta da Federico è avvenuta proprio con il compare Benji! Lo scoop, tuttavia, non è piaciuto per nulla alle fan del duo canoro, che hanno ampiamente espresso il loro disappunto sui social e soprattutto su Twitter.





Nel mentre, sempre a EPCC, i due beniamini di moltissimi teenagers hanno confermato che il concerto del loro addio all’Arena di Verona ci sarà. Quello del 3 maggio è stato ovviamente sospeso a causa dell’emergenza coronavirus, ma è stato rimandato a data da destinarsi.