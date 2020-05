Diletta Leotta fa allenamento in giardino: le foto da capogiro

Diletta Leotta ha sedotto i fan dei social con un suo sensuale allenamento nel giardino condominiale del suo palazzo.

Diletta Leotta si è concessa un po’ di esercizio nel giardino condominiale del suo palazzo: le stories della conduttrice, con una seducente tuta attillata e scollatura, hanno infiammato i social.

Diletta Leotta: l’allenamento in giardino

Diletta Leotta ha fatto impazzire i fan dei social con alcune stories bollenti dei suoi allenamenti: la conduttrice si è recata nel giardino condominiale della sua casa, e stesa a terra ha fatto piegamenti e flessioni. Sembra che insieme a lei fosse ovviamente presente il fidanzato Daniele Scardina, con il quale la Leotta ha trascorso quasi due mesi di convivenza “forzata” per l’emergenza Coronavirus. Tra i due tutto sembra procedere a gonfie vele, e anche la loro prima esperienza di convivenza sarebbe andata alla grande. A quanto pare è Scardina – pugile professionista – a spingere affinché Diletta Leotta si alleni insieme a lui.

La conduttrice sembra farlo volentieri, e i suoi fan non potrebbero essere più felici di assistere a un allenamento tanto provocante.

La conduttrice e King Toretto hanno iniziato a frequentarsi durante l’estate del 2019, ma sono usciti allo scoperto solo il 6 gennaio 2020 (con la loro prima foto insieme sui social). Diletta Leotta per il momento ha preferito non sbilanciarsi sulla liaison tra lei e il pugile, e del resto per la conduttrice si tratta della prima storia seria dopo la rottura con Matteo Mammì, lo storico fidanzato con cui sembrava che presto sarebbe convolata a nozze (e con cui invece la liaison è naufragata a un passo dal sì solo un anno fa). Anche in quel caso la conduttrice non ha spiegato i motivi della rottura.