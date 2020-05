Fedez e la torta per Chiara: il commento di Iginio Massari

Iginio Massari ha stroncato la torta che Fedez ha preparato per il compleanno di sua moglie, Chiara Ferragni.

Per fare una sorpresa a sua moglie Chiara Ferragni in occasione del suo 33esimo compleanno, Fedez ha preparato una torta con le sue mani: a commentare il suo lavoro è stato nientemeno che il noto pasticcere Iginio Massari, che l’ha stroncato con un commento spietato.

Fedez: la torta per Chiara

Chiara Ferragni ha festeggiato il suo 33esimo compleanno in quarantena e Fedez pur di farle un regalo – nonostante la reclusione – ha deciso di preparare una torta. Le decorazioni sul dolce sono state unanimemente reputate di dubbio gusto, e a dirlo senza troppi preamboli ci ha pensato il pasticcere Iginio Massari che, interpellato dal rapper in videochiamata, gli ha chiesto: “Ma vuoi separarti?”. Il commento sarcastico del pasticcere ha creato l’ilarità della rete, e in tanti l’hanno lodato per le sue parole.

Nonostante tutto sembra che Chiara Ferragni abbia apprezzato il gesto del marito (e le altre due torte che le sono state recapitate, insieme a una montagna di fiori). I due hanno trascorso la giornata insieme e a cena Fedez ha organizzato una romantica tavola apparecchiata per loro due in terrazzo. La fashion influencer ha ringraziato tutti via social e ha condiviso alcuni scatti della sua infanzia (e dei suoi passati compleanni). A quanto pare, nonostante l’inizio della Fase 2, lei e la sua famiglia non si sarebbero ancora incontrati, nonostante sia noto quanto Chiara e le sue sorelle siano molto unite. La più piccola, Valentina, ha scelto di seguire le sue orme nel fashion system.