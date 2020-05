Harry e Meghan vivono nella casa di un noto attore

Harry e Meghan, ex duchi del Sussex, avrebbero scelto una lussuosa proprietà appartenuta a un famoso attore Hollywoodiano.

Da quando hanno detto addio ai titoli nobiliari e si sono trasferiti in America, Harry e Meghan sono stati avvistati più volte. Inizialmente i due si sarebbero trasferiti a Vancouver ma poi, con le restrizioni imposte per l’emergenza Coronavirus, avrebbero deciso di spostarsi a Los Angeles e avrebbero acquistato la lussuosa villa di un noto attore hollywoodiano.

Harry e Meghan: la casa

Da quando sono stati avvistati a fare beneficenza per le strade di Los Angeles a favore di un’organizzazione benefica, si è sparsa la voce che Harry e Meghan, ex duchi del Sussex, si siano trasferiti in città. Secondo indiscrezioni i due avrebbero deciso di acquistare una lussuosa villa dal valore di 18 milioni di dollari appartenuta all’attore Tyler Perry, ed è lì che avrebbero trascorso la quarantena e festeggiato il primo compleanno del piccolo Archie.





La proprietà sarebbe circondata da 22 acri di terreno e la villa sarebbe provvista di 8 camere da letto e 12 bagni. Meghan Markle avrebbe deciso di trasferirsi a Los Angeles per stare più vicina a sua madre, Doria Ragland, finora l’unica della sua famiglia con cui sembra che l’ex duchessa abbia mantenuto buoni rapporti. E’ noto infatti che né il padre né la sorellastra di Meghan abbiano mantenuto buoni rapporti con lei (e difatti sono stati entrambi assenti al sontuoso Royal Wedding). L’ex Principe e la duchessa starebbero cercando di costruirsi una nuova vita, lontani dai mass media, e finora hanno mantenuto un profilo decisamente basso trasferendosi negli States.